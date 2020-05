Usa: Biden, proteste "giuste e necessarie" ma no a violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla Casa Bianca del Partito democratico, Joe Biden, ha dichiarato che le proteste contro l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd sono “giuste e necessarie”, ma che non lo è “mettere a fuoco le comunità”. “Protestare contro questa brutalità è giusto e necessario. E’ una risposta propriamente americana. Ma bruciare le comunità e distruggere inutilmente non lo è. Non lo è la violenza che mette a rischio vite. Non lo è la violenza che distrugge i negozi che servono alla comunità”, ha detto Biden in una dichiarazione pubblicata su “Medium”. (Nys)