Medio Oriente: riapre dopo due e mesi e mezzo la moschea di Al Aqsa a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre al pubblico e ai fedeli dopo due mesi e mezzo il complesso della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, terzo luogo più santo dell'Islam. Le autorità hanno imposto alcune precauzioni, come l’obbligo di indossare le mascherine protettive per il viso e di utilizzare tappeti di preghiera personali per i fedeli che desiderano pregare all’interno dei santuari o nello spazio estero del complesso religioso. Non è ancora chiaro se sia stato disposto un numero limitato di persone ammesse alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei), chiuso lo scorso 15 marzo per la pandemia di Covid-19. Circa un migliaio di fedeli musulmani erano presenti per la preghiera dell’alba, riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, mentre nel corso della mattinata un gruppo di ebrei ortodossi, scortati dalla polizia israeliana, ha visitato il Muro del Pianto. Israele ha registrato finora circa 17 mila casi di coronavirus e 284 decessi, mentre in Cisgiordania sono stati rilevati 386 e tre morti. (Res)