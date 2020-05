Colleferro: spaccia marijuana in centro, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 30 anni, originario del Marocco, domiciliato a Lariano è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Colleferrodo dopo un inseguimento durante il quale, il fuggitivo ha tentato di disfarsi della droga che stava vendendo. La volante ha notato in via Ariana, due uomini che a bordo di uno scooter, hanno affiancato l'utilitaria del 30enne scambiandosi un involucro. Alla vista della macchina della polizia gli scooteristi si sono dati alla fuga e il conducente dell'utilitaria ha inserito la marcia partendo a grande velocità. Da qui l'inseguimento: diverse le strade percorse contromano, fin quando imboccando via Aldo Moro, strada di campagna particolarmente pericolosa e tortuosa per la presenza di folta vegetazione, i poliziotti sono riusciti a fermarlo. Durante la fuga l'uomo ha lanciato dal finestrino il contenuto di una busta per strada. Accompagnato negli uffici di Polizia e dopo aver rinvenuto 3 involucri contenenti marijuana, droga di cui si era disfatto durante la fuga, il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale. (Rer)