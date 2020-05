Coronavirus: Russia, superati i 400 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato 9.268 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in aumento rispetto a ieri quando i nuovi contagi erano 8.952 ieri. Il numero totale di contagi nella Federazione arriva a 405.843, in 85 regioni del paese. Lo ha riferito la taskforce russa contro il coronavirus. Tra i nuovi casi, 2.595 sono stati registrati a Mosca, 757 nella regione di Mosca e 369 a San Pietroburgo. In Russia si contano oggi 138 nuove vittime portando il numero totale a 4.693. Fino a 4.414 pazienti di Covid-19 sono guariti in Russia nelle ultime 24 ore portando il numero dei guariti a 171.883.(Rum)