Business news: Nepal, governo prevede crescita del 2,3 per cento nell’anno fiscale in corso

- Il governo del Nepal prevede una crescita del 2,3 per cento nell’anno fiscale 2019-20, che terminerà a metà luglio. La previsione, contenuta nell’Indagine economica che precede la presentazione della legge di bilancio, in programma domani, è stata abbassata rispetto alla stima iniziale, dell’8,5 per cento, a causa della pandemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento. La ricerca è stata illustrata dal ministro delle Finanze, Yuba Raj Khatiwada, che ha sottolineato che prima dell’emergenza sanitaria e del lockdown tutti gli indicatori economici – inflation, commercio estero, bilancia dei pagamenti, investimenti – erano positivi. L’esecutivo si aspetta un crollo del turismo, -16,33 per cento. Il settore, cresciuto del 7,33 per cento l’anno scorso, rappresenta un pilastro dell’economia nazionale, ma è stato tra i più colpiti dalla crisi Covid-19: Katmandu, infatti, ha dovuto cancellare la campagna per l’anno del turismo Visit Nepal 2020. (Inn)