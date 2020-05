Business news: Huawei esprime disappunto per pronunciamento caso Meng Wanzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha espresso disappunto per la sentenza della corte canadese sul caso della direttrice finanziaria Meng Wanzhou, arrestata a fine 2018 a vancouver su mandato degli Stati Uniti, e attualmente soggetta a libertà vigilata in Canada. "Abbiamo ripetutamente espresso fiducia nell'innocenza della signora Meng. Huawei continua a sostenere Meng nella sua ricerca di giustizia e libertà. Prevediamo che il sistema giudiziario canadese alla fine dimostrerà l'innocenza di Meng. Gli avvocati della signora Meng continueranno a lavorare instancabilmente per ottenere giustizia", ha dichiarato la compagnia in una nota. (Cip)