Business news: premier Li, Cina si aspetta crescita economica positiva quest'anno

- La Cina dovrebbe raggiungere una crescita economica positiva quest'anno se sarà garantita la sicurezza in sei aree chiave. Lo ha dichiarato il premier Li Keqiang in chiusura dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), il parlamento cinese. Le sei aree si riferiscono alla sicurezza del lavoro, alla salute dei cittadini, alle operazioni di mercato, alla sicurezza alimentare ed energetica, alle catene industriali e di approvvigionamento stabili e al normale funzionamento dei governi di livello primario. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, Li ha sottolineato gli sforzi compiuti dal governo per mantenere la sicurezza nelle prime tre aree. "La Cina adotterà misure mirate per stimolare la crescita economica", ha affermato il premier. (Cip)