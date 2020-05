Business news: Nissan chiude stabilimenti in Spagna e Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili francese Nissan ha formalmente annunciato i piani per la chiusura di stabilimenti produttivi in Spagna e Indonesia, dopo essere scivolato in perdita per la prima volta da 11 anni a causa della pandemia di coronavirus e degli strascichi dello scandalo che ha visto protagonista il suo ex presidente, Carlos Ghosn. L’amministratore delegato dell’azienda con sede a Yokohama, Makoto Uchida, ha spiegato che la produzione europea verrà concentrata a Sunderland, nel Regno Unito, mentre le operazioni attualmente localizzate in Indonesia verranno trasferite in Thailandia. La riorganizzazione è parte di un piano dell’azienda che prevede la riduzione della produzione globale del 20 per cento. Nissan ha chiuso l’anno fiscale giapponese conclusosi lo scorso marzo con una perdita di 6,2 miliardi di dollari; l’azienda non registrava un passivo annuale dal 2009, all’indomani della crisi finanziaria globale. (Fim)