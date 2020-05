Business news: Iran, 70 milioni di tonnellate di merci trasportate su gomma in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 70 milioni tonnellate di merci sono state trasportate sulle strade iraniane nei primi due mesi dell'anno iraniano (iniziato il 20 marzo), di cui quattro milioni provenienti dai porti della Repubblica islamica. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times" citando il viceministro iraniano dei Trasporti, Abdolhashem Hassan-Nia. Durante gli scorsi due mesi, 160 mila camion per un totale di 4,6 milioni di viaggi hanno trasportato merci nelle differenti parti del paese. Attualmente, più del 90 per cento del trasporto merci e passeggeri in Iran avviene su gomma. Annualmente, secondo il viceministro, vengono trasportati quasi 450 milioni di tonnellate di merci da 340 mila tir, mentre altri 250 milioni circa vengono trasportati da mezzi più piccoli su brevi distanze. Hassan-Nia ha aggiunto che attualmente oltre 5 mila chilometri di arterie stradali in tutto il paese sono sottoposte a lavori di manutenzione, per un valore complessivo di circa 476 milioni di dollari. Agli inizi di maggio, Mohammad Rastad, presidente dell'Organizzazione iraniana marittima e portuale (Pmo) ha dichiarato che 4,1 milioni di di tonnellate di merci si trovavano nei porti della Repubblica islamica in attesa di essere distribuiti. Tra il 20 marzo e il 10 maggio, oltre 14,3 milioni di tonnellate di merci sono stati scaricati e caricati nei porti iraniani, segnando una diminuzione del 35 per cento su base annua per il medesimo periodo. (Res)