Business news: Emirati, rimesse in uscita in calo del 35 per cento nel secondo trimestre

- La Banca mondiale ha stimato una diminuzione fino al 35 per cento delle rimesse verso l’estero dei lavoratori stranieri negli Emirati Arabi Uniti nel secondo trimestre del 2020. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Khaleej Times". L'istituzione con sede a Washington prevede un calo globale nelle rimesse pari a circa il 20 per cento nel 2020. Particolarmente colpita dalla diminuzione delle rimesse in uscita dagli Emirati sarà l'India, per cui il paese del Golfo rappresenta il 26 per cento delle rimesse totali in entrata, anche alla luce del fatto che più di 3,3 milioni di indiani ci vivono. (Res)