Business news: Egitto sigla contratti con aziende vincitrici prima gara offerte esplorazione Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio egiziano ha annunciato la firma dei contratti con le società vincitrici del primo round di offerte per le esplorazioni nel Mar Rosso. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla in una nota. Alla fine di dicembre, il ministero ha annunciato i nomi delle tre società che si sono aggiudicate il primo round di offerte per le esplorazioni nelle acque del Mar Rosso nei blocchi 1, 3 e 4, assegnati rispettivamente a Chevron, Shell e al consorzio formato dall’emiratina Mubadala e Shell. I tre blocchi esplorativi coprono un’area di quasi 10 mila chilometri quadrati, con investimenti per un valore fino a 326 milioni di euro che potrebbero aumentare ulteriormente nelle varie fasi di sviluppo. "I contratti sono stati siglati con le società vincitrici in attesa di procedure legislative", ha affermato El Molla, secondo cui "i risultati positivi del round di offerte offrono lo slancio per proseguire con i piani per attrarre ulteriori investimenti internazionali". (Cae)