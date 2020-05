Business News: Sudafrica annuncia "fase tre", da giugno riaperte le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase di allentamento delle restrizioni in Sudafrica inizierà il prossimo 1 giugno, con l'obiettivo di far ripartire l'economia a pieno regime. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa in un discorso trasmesso ieri in diretta televisiva, precisando che dalla prossima settimana sarà revocato il coprifuoco, il divieto di movimento ed altre restrizioni imposte nel quadro della pandemia di Covid-19. La nuova fase porta il paese al "livello 3" e permetterà inoltre la riapertura delle principali aziende nazionali, riapriranno le scuole secondarie e le università potranno tornare ad ospitare gli studenti, mentre rimarranno vietati i raduni pubblici e chiusi ristoranti, bar e parrucchieri, considerati "attività ad alto rischio". Condizione preliminare alla riapertura delle imprese sarà di effettuare una rigorosa sanificazione dei luoghi. In conclusione, Ramaphosa ha ricordato che la situazione è ancora delicata e che, in qualsiasi parte del paese, un aumento dei casi potrebbe portare ad un nuovo lockdown. (Res)