Business News: lago Ciad, Banca mondiale approva pacchetto di 346 milioni di dollari per progetti di sviluppo

- La Banca mondiale ha approvato un pacchetto di 346 milioni di dollari per due progetti volti a rafforzare la resilienza e i mezzi di sussistenza nella regione del lago Ciad. I progetti, si legge in una nota dell’istituto di credito internazionale, saranno finanziati attraverso l'Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida, il braccio finanziario destinato ai paesi in via di sviluppo) e saranno destinati a progetti da realizzare in Camerun, Ciad, Niger e Nigeria. Un pacchetto di 176 milioni di dollari sarà destinato ad aiutare il governo federale a migliorare l'accesso ai servizi di base e alle opportunità di sostentamento per le comunità colpite dalla crisi negli stati di Adamawa, Borno e Yobe, già colpite dalle violenze di Boko Haram. Il progetto migliorerà anche il coordinamento tra gli stati e gli altri paesi del lago Ciad. I progetti mirano anche a migliorare le condizioni di vita della popolazione, comprese le donne e i giovani vulnerabili che affrontano l'impatto negativo dei cambiamenti climatici e soffrono di insicurezza alimentare. (Nys)