Business news: Egitto, Banca centrale incrementa sistema pagamento elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale egiziana ha lanciato una "grande" iniziativa per il pagamento elettronico, nell'ambito delle misure per arginare la diffusione del coronavirus del paese. Lo riferiscono i media locali. Per facilitare l'uso di questa nuova iniziativa, la Banca centrale autorizzerà circa 100 mila nuovi Pos a livello nazionale. L'iniziativa sarà attiva fino alla fine di dicembre. Il governo dell'Egitto si sta preparando per avviare un piano di coesistenza con il coronavirus entro la metà di giugno. Finora si contano in media circa 750 nuovi contagi al giorno. A oggi nel paese si contano 15.786 casi di contagio, 707 morti e 4.374 guariti. (Cae)