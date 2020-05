Business news: Egitto, in corso d’opera 11 progetti petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha annunciato che l’Egitto sta portando avanti e prendendo in considerazione undici nuovi progetti petrolchimici con investimenti per un valore di circa 19 miliardi di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio. Nella nota, El Molla ha sottolineato tra i progetti quello attualmente in corso per la costruzione di un impianto petrolchimico nella Zona economica del canale di Suez (Sczone) con una capacità produttiva pari a 2,2 milioni di tonnellate di prodotti e 650.000 tonnellate di carburante all'anno. Il ministro ha ricordato che il complesso, del valore di 7,5 miliardi di dollari ed è realizzato in collaborazione con Bechtel Corporation. Nel comunicato stampa, El Molla ha citato il grande complesso petrolchimico da 8,5 miliardi di dollari a New Alamein che avrà una capacità di produzione di 850.000 tonnellate di carburante all'anno in collaborazione con un consorzio del Regno Unito. Per quanto riguarda il progetto per la produzione di pneumatici nel complesso di Ethydco ad Alessandria, il ministro ha ricordato che lo scorso 17 aprile è stato firmato un contratto con il consorzio formato dall’egiziana Petrojet e dall’italiana Saipem, mirato a realizzare un impianto con una capacità produttiva di 36.000 tonnellate di butadiene all’anno. (Cae)