Business news: Israele, Banca centrale mantiene invariato tasso d'interesse allo 0,1 per cento

- La commissione monetaria della Banca di Israele, guidata dal governatore Amir Yaron, ha lasciato invariato il tasso di interesse allo 0,1 per cento, rispetto al mese scorso, dopo averlo tagliato di 15 punti base ad aprile. Secondo il dipartimento di ricerca della Banca di Israele, l'economia si contrarrà del 4,5 per cento quest'anno, ma crescerà del 5,3 per cento nel 2021. Inoltre, secondo lo stesso dipartimento, il Pil si ridurrà del 4,5 per cento nel 2020, in miglioramento rispetto alle previsioni di aprile, secondo cui si sarebbe ridotto del 5,3 per cento. Nel 2021 si prevede che il Pil cresca del 6,8 per cento. Il tasso di inflazione nel 2020 dovrebbe essere -0,5 per cento e nel 2021 dovrebbe raggiungere lo 0,7 per cento. "La crisi del coronavirus ha portato a una contrazione senza precedenti nella portata dell'attività economica e a un forte aumento del numero di persone in cerca di lavoro”, spiega la Banca centrale. “Il processo graduale della rimozione delle restrizioni imposte dal governo sulla circolazione e alle attività sta iniziando a riflettersi nell'attività economica, sebbene l'impatto negativo sull'economia sia ancora considerevole e dovrebbe persistere", chiarisce la Banca centrale. (Res)