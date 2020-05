Business news: Iran, ignoro le ragioni del ritardo di Ankara nella riparazione del gasdotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero iraniano del Petrolio, Bijan Namdar Zangeneh, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle ragioni del ritardo di Ankara nella riparazione di un gasdotto tra Turchia e Repubblica islamica obiettivo di un attacco a fine marzo. Lo riferisce l'emittente televisiva iraniana "Press Tv". Zangeneh ha aggiunto che la Turchia ha rifiutato l'offerta di Teheran di riparare il gasdotto. Passando ai rapporti con l'Iraq, Zanganeh ha annunciato la finalizzazione di un nuovo contratto con Baghdad per l'esportazione di gas naturale verso il porto di Bassora, nel sud del paese. Il ministro ha smentito voci secondo cui da Bassora il gas verrebbe convogliato verso la città siriana di Latakia, sul Mediterraneo. Zanganeh ha affermato che Teheran non ha alcuna intenzione per ora di avviare l'esportazione di gas verso la Siria. Le dichiarazioni del ministro del Petrolio iraniano giungono dopo le voci di una revisione delle importazioni di gas da parte della Turchia e a seguito della firma a Riad di un accordo tra Arabia Saudita e Iraq per l'importazione di energia elettrica e lo sviluppo del settore del gas. Per quanto riguarda la Turchia, alcuni osservatori adducono il grado di diffusione del coronavirus sia in Iran che in Turchia come motivo dei ritardi. Tuttavia, S&P Global Platts, fornitore di informazioni su energia e materie prime, sostiene in un proprio rapporto che Ankara starebbe rinviando la riparazione del gasdotto per ottenere prezzi più bassi da Teheran e riavvicinarsi agli Stati Uniti. Secondo le fonti consultate da S&P, la riparazione dei danni conseguenti l'attacco sarebbe durata dai tre giorni e una settimana, ma Ankara ha avviato i lavori solamente a metà aprile e ha comunicato alla National Iranian Gas Company (Nigc) un tempo di diverse settimane per le riparazioni. Nel frattempo Ankara avrebbe aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, passando dalle quattro navi cargo del 2018 e dalle 13 del 2019 alle 23 dell'anno in corso. Obiettivo sarebbe da una parte esercitare pressioni sulla Repubblica islamica affinché diminuisca il prezzo del gas (il gas iraniano nel 2019 ha coperto il 17 per cento del fabbisogno turco, pari a 2,7 miliardi di metri cubi) e dall'altra lanciare un segnale a Washington sulla propria affidabilità come partner dopo il deterioramento delle relazioni conseguente all'acquisto da parte di Ankara del sistema antimissile russo S-400. (Res)