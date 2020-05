Business news: Iran, entro marzo 2021 raddoppio degli investimenti nella produzione di energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nella produzione di energia elettrica della Repubblica islamica sono destinati a raddoppiare da qui al 20 marzo 2021, fine dell'anno iraniano. Lo riferisce il quotidiano "Tehran Times", citando Mostafa Rajabi Mashhadi, portavoce del settore elettrico della Repubblica islamica. Mashhadi ha ricordato che quasi il 60 per cento dell'elettricità iraniana è prodotta da centrali operate da privati e ha affermato che il governo dovrebbe aiutare il settore a investire maggiormente. Circa 3,57 miliardi di dollari di investimenti vengono attratti dal settore dell'energia elettrica ogni anni, ma solamente meno di 1,7 miliardi si traduce in progetti concreti e realizzati. Mashhadi ha aggiunto che il consumo di energia elettrica in Iran è aumentato del 5 per cento su base annua dal 20 marzo al 6 maggio. La capacità produttiva totale di energia elettrica dell'Iran era ad aprile di 85,5 gigawatt. (Res)