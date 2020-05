Business News: presidente Mauritania chiede la cancellazione del debito africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, ha dichiarato in una conferenza internazionale di alto livello che la riduzione immediata del debito per i paesi africani è essenziale per aiutarli a far fronte al coronavirus. Come riferisce la stampa locale, il capo dello Stato mauritano ha parlato durante una riunione di videoconferenza con la partecipazione di 50 capi di Stato e alti funzionari dedicata al finanziamento dello sviluppo durante e dopo questo periodo di Covid-19, organizzata su iniziativa di Spagna, Giamaica e Nazioni Unite. Secondo un comunicato stampa della presidenza, Ghazouani, intervenendo alla conferenza, ha parlato delle "ripercussioni negative della pandemia sulle economie africane, caratterizzata da una bassa diversificazione, fortemente dominata dalle attività di estrema povertà e aumento del debito, quasi insopportabile". (Res)