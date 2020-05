Business news: Nepal, focus bilancio su sanità e misure per l’agricoltura, le imprese e il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Nepal, Yuba Raj Khatiwada, ha presentato ieri alla Camera dei rappresentanti (bassa) e all’Assemblea nazionale (alta) riunite in seduta congiunta una manovra di bilancio per l’anno fiscale 2020-21 (che inizierà a metà luglio) da 1.475 miliardi di rupie (poco più di undici miliardi di euro), il 3,8 per cento in meno rispetto all’anno scorso. L’obiettivo annuale di crescita, nonostante la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus, è del sette per cento, mentre per l’anno fiscale 2019-20 è stato previsto il 2,3 per cento. Le voci più sostanziose riguardano la sanità e le misure per l’agricoltura, le imprese e il lavoro. Il governo intende utilizzare 948,94 miliardi di rupie (7,12 miliardi di euro) per spese correnti e 352,91 miliardi di rupie (2,65 miliardi di euro) per spese in conto capitale, con riduzioni dello 0,9 per cento e del 13,6 per cento rispettivamente. (Inn)