Business news: israeliana Delek, accordo per vendita royalties campi Karish e Tanin

- La società energetica israeliana Delek Group e la Delek Energy Systems hanno firmato un accordo con una terza parte (l’acquirente) per la vendita dei diritti della Delek Group e delle royalties riguardanti il 26,4705 per cento dei diritti del contratto di noleggio dei campi I/17 Karish e I/16 Tanin, attualmente detenuti dalla Energean Israel. Lo riferisce un comunicato stampa di Delek. Le royalties riguardano la produzione di petrolio e gas e altri prodotti previsti dai contratti di noleggi. Il corrispettivo dell’accordo, fissato il 318 milioni di shekel (circa 82 milioni di euro) più Iva sarà pagato in contanti ai venditori alla data della registrazione nel Registro petrolifero. Il corrispettivo sarà diviso tra la Delek Group (25 per cento) e Delek Energy (75 per cento), in base alla loro quota di partecipazione. (Com)