Business news: Egitto, interotto per 6 mesi rilascio licenze attività di costruzione

- Il ministero dell'Interno egiziano ha dato il via all’esecuzione della normativa del governo che interrompe per sei mesi il rilascio di licenze per qualsiasi attività di costruzione a livello nazionale. Lo riferiscono i media egiziani. La decisione mira a porre fine alla pianificazione senza un adeguato piano regolatore di progetti che interessano le aree urbane e l’allargamento di nuove aree informali. "Il rilascio delle licenze per le attività di costruzione sarà sospeso per 6 mesi per garantire il rispetto di tutte le condizioni", si legge nella normativa. (Cae)