Business news: Hong Kong, dal 29 maggio ripartite attività economiche e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I locali con karaoke, gli stabilimenti balneari, le sale per le feste e le discoteche di Hong Kong possono tornare al lavoro a partire da venerdì, 29 maggio. Lo ha annunciato il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale cinese, Carrie Lam. I servizi di transito riprendono gradualmente all'aeroporto internazionale della città a partire dal primo giugno, ha affermato. "L'epidemia è diminuita. Stiamo riprendendo passo dopo passo le attività nella società e nell'economia", ha spiegato Lam. La scorsa settimana il governo ha esteso altre restrizioni – incluso il divieto di raduni di più di otto persone – fino al 4 giugno. In quella data, l'anniversario di Piazza Tiananmen, si registrano in genere manifestazioni più grandi a Hong Kong. (Cip)