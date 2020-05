Business news: India, ricerca evidenzia scarsa connettività commerciale con l’Asia meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio tra l’India e i paesi del Sud-est asiatico rappresenta meno del quattro per cento di quello globale ed è rimasto pressocché invariato dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, mentre la Cina tra il 2005 e il 2018 ha incrementato le sue esportazioni nell’area del 546 per cento, da otto a 52 miliardi di dollari. È quanto emerge da uno studio di Brookings India, intitolato “India’s limited trade connectivity with South Asia” e basato su dati della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi). La ricerca evidenzia anche che l’Asia meridionale è una delle regioni del mondo meno integrate economicamente, in cui gli scambi sono ben al di sotto delle loro potenzialità e costituiscono solo il cinque per cento del totale regionale a causa di “politiche protezionistiche, costi elevati della logistica, mancanza di volontà politica e più in generale carenza di fiducia”. Per l’India – per la quale sono stati presi in considerazione dati dal 1998 al 2018 – la crescita del commercio regionale è stata minima tra il 1991 e il 1999; nel 2008 il commercio con i vicini sud-asiatici ha raggiunto 13,45 miliardi di dollari e nel 2014, dopo il recupero seguito alla crisi finanziaria globale, ha toccato 24,69 miliardi di dollari. (Inn)