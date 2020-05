Business news: Cina-Russia, lanciata nuova rotta cargo Changsha-Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata lanciata ieri, giovedì 28 maggio, una rotta aerea cargo per collegare la città centrale cinese di Changsha con Mosca, in Russia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua" il volo cargo operato da Cainiao Network, la compagnia di consegna del colosso del commercio online Alibaba, è decollato dall'aeroporto internazionale di Changsha Huanghua trasportando venti tonnellate di merci, tra le quali vestiti e articoli per la casa, in quasi 40 mila pacchi. Il servizio includerà tre voli settimanali, ha affermato Cainiao Network, aggiungendo che dopo il lancio della nuova rotta aerea le merci prodotte in Hunan saranno consegnate ai consumatori russi in circa dieci giorni, in calo rispetto ai precedenti 20-30 giorni. Changsha, capitale della provincia di Hunan, all'inizio di quest'anno ha aperto una rotta di trasporto aereo e-commerce per Los Angeles per soddisfare le crescenti richieste logistiche internazionali nel mezzo della pandemia. "Il commercio elettronico transfrontaliero è il modello di business più dinamico e un importante stabilizzatore del commercio internazionale", ha affermato Yang Li, capo dell'ufficio logistica e affari portuali del governo di Changsha. Dall'inizio del 2020, le operazioni di commercio elettronico transfrontaliero a Changsha sono aumentate di quasi 50 volte l'anno, ha aggiunto. (Cip)