Business news: Cina, Trip.com registra crollo dei ricavi del 42 per cento nel primo trimestre

- Trip.com Group, una delle principali agenzie di viaggio online in Cina, ha registrato ricavi netti di 4,7 miliardi di yuan (656,8 milioni di dollari) da gennaio a marzo, in calo del 42 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Lo riferisce la compagnia nel suo rapporto finanziario. Nel periodo, la compagnia ha registrato perdite di 1,5 miliardi di yuan (circa 211 milioni di dollari). Secondo il rapporto, i risultati trimestrali sono stati influenzati in modo significativo e negativo a dalla pandemia di coronavirus, che ha determinato un significativo declino della domanda di viaggi con la conseguente cancellazione delle prenotazioni e la riduzione di nuovi ordini. L'attività ricettiva del gruppo è stata per lo più colpita dai ricavi delle prenotazioni nel primo trimestre, calando del 62 per cento su base annua a 1,2 miliardi di yuan (167,6 milioni di dollari). Le entrate relative all'emissione di biglietti per i trasporti, ai tour organizzati e ai viaggi aziendali hanno registrato diminuzioni su base annua rispettivamente del 29, del 50 e del 47 per cento. (Cip)