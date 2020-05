Business news: Cina, completata sezione ovest della stazione ferroviaria di Xiongan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della struttura principale della sezione ovest della stazione ferroviaria di Xiongan è stata completata oggi. Lo riferiscono fonti della compagnia China Railway. Con una superficie totale di progetto di 475 mila metri quadrati, la stazione ferroviaria di Xiongan è la più grande tra le cinque stazioni lungo la ferrovia interurbana di 92,4 chilometri, un'opera chiave per il trasporto e il collegamento fra le parti centrale, meridionale, nord-occidentale, sud-occidentale e nord-orientale della Cina. Il progetto, segna inoltre un passo importante nella costruzione della ferrovia che collega Pechino e la nuova area di Xiongan. Circa cento chilometri a sud-ovest di Pechino, la nuova area di Xiongan, conosciuta come la "città del futuro" della Cina, è stata progettata per diventare una zona di innovazione, una città digitale e adatta alle imprese la zona. Entro la metà del secolo, Xiongan diventerà una parte significativa della regione Pechino-Tientsin-Hebei, svolgendo funzioni importanti delocalizzate rispetto alla capitale e fornendo una soluzione cinese al "malessere delle grandi città". (Cip)