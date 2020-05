Business news: ministero Commercio Cina, progressi nei negoziati con Ue sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 29ma tornata dei negoziati per l'accordo di investimento Cina-Unione europea (Ue) ha fatto registrare progressi. Lo ha fatto sapere oggi il ministero del Commercio cinese. Al 15mo vertice Ue-Cina del febbraio 2012 è stato raggiunto un accordo per l'avvio di negoziati per un accordo globale sugli investimenti Ue-Cina. Nell'ottobre 2013 il Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ha adottato il mandato negoziale per la Commissione europea e nel novembre 2013 il lancio dei negoziati è stato annunciato al 16mo vertice Ue-Cina. Il primo ciclo di colloqui si è svolto a gennaio 2014. All'inizio di maggio, in occasione del 45mo anniversario dell'istituzione di legami diplomatici fra la Cina e l'Ue, il capo della missione cinese presso l'Ue, Zhang Ming, ha dichiarato che le relazioni tra Cina e Unione europea hanno mantenuto un buon ritmo di sviluppo negli ultimi 45 anni. In un articolo pubblicato da "Brussels Times", il diplomatico ha affermato: "In nuove circostanze, le due parti si trovano ora di fronte a nuove missioni condivise ed è più importante che mai mantenere in forma i legami Cina-Ue. Negli ultimi 45 anni, le due parti hanno instaurato un partenariato strategico globale e stanno promuovendo attivamente partenariati per la pace, la crescita, la riforma e la civiltà". (Cip)