Business news: Iraq, investimenti sauditi volano per ricostruzione del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti sauditi costituiscono un volano per la ricostruzione dell'Iraq, in special modo nei settori energetico, petrolchimico e agricolo. Lo ha dichiarato al quotidiano panarabo "Asharq al Awsat" Il vicepremier, ministro delle Finanze e ministro ad interim del Petrolio iracheno, Ali Allawi, durante una sua visita ufficiale in Arabia Saudita. Allawi ha ribadito che il petrolio è una fonte insostituibile di entrate per l'Iraq, rappresentandone il 92 per cento delle esportazioni e sottolineando la necessità di creare un collegamento delle reti elettriche di Iraq, Kuwait e Arabia Saudita. Allawi ha inoltre confermato l'impegno di Baghdad nell'accordo raggiunto tra i membri dell'OPEC+ e alla conseguente riduzione dell'ouput petrolifero, evidenziando che l'Iraq è tra i paesi maggiormente colpiti da questa decisione vista la mancanza di una rete di sicurezza costituita da fondi d'investimento e strumenti finanziari che esulino dal greggio. In Iraq, secondo Allawi, non esistono spazi di manovra in tal senso e le opzioni sono oltremodo limitate. (Res)