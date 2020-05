Business news: Cina, Banca centrale aumenterà sostegno alle banche e abbasserà interessi sui prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà la sua politica economica e proseguirà gli sforzi per abbassare i tassi di interesse sui prestiti. Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale cinese (Banca popolare, Pboc) Yi Gang. Il banchiere ha affermato che i fondamentali economici del paese rimangono invariati nonostante le tante incertezze dovute alla pandemia di Covid-19. "La Banca popolare cinese utilizzerà vari strumenti di politica monetaria per mantenere una liquidità sufficiente e mantenere il tasso di crescita annuale dell'offerta di moneta e dei finanziamenti significativamente più elevati rispetto allo scorso anno", ha spiegato Yi. Sin dalle prime fasi della pandemia, le misure politiche attuate dalla Banca centrale, compresi i tagli ai requisiti di riserva bancaria, sono ammontate a 5.900 miliardi di yuan (827,6 miliardi di dollari), ha aggiunto. Lunedì 25 maggio, la Banca centrale ha dichiarato di aver ridotto dell'undici per cento il coefficiente di riserva (Rrr) per le grandi banche. L'economia cinese si è contratta del 6,8 per cento nel primo trimestre, la prima contrazione trimestrale degli ultimi decenni. Il governo aiuterà le banche, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, a reintegrare il capitale attraverso più canali e migliorare la loro capacità di gestire i crediti inesigibili, ossia importi dovuti che è altamente improbabile che potranno essere pagati dal debitore, ha aggiunto Yi. "L'impatto sull'economia globale derivante da una pandemia prolungata e dalle turbolenze dei mercati finanziari esteri potrebbe influenzare la bilancia dei pagamenti e i flussi di capitali transfrontalieri della Cina", ha poi avvertito il governatore. (Cip)