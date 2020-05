Business news: cinese Cnooc scopre giacimento petrolifero da 100 milioni di tonnellate nella baia di Bohai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China National Offshore Oil Corp (Cnooc) – una delle maggiori compagnie petrolifere nazionali in Cina – ha annunciato la scoperta del primo giacimento petrolifero cinese da cento milioni di tonnellate nella baia di Bohai, un mare non lontano dalla regione industriale di Pechino-Tientsin-Hebei. La compagnia ha reso noto che la riserva, scoperta nel giacimento petrolifero Kenli 6-1 di sua proprietà, aumenterà la sicurezza energetica della Cina e l'economia delle regioni intorno al mare. È un'altra grande scoperta dopo il rilevamento di cento miliardi di metri cubi di riserve di gas nel giacimento di gas Bozhong 19-6 nel febbraio 2019, ha sottolineato Cnooc. Secondo la compagnia, il giacimento petrolifero Kenli 6-1 può garantire una fornitura di petrolio stabile, aiutando la filiale di Tientsin a raggiungere un obiettivo di produzione annua di 40 milioni di tonnellate. Wang Dongjin, presidente di Cnooc, ha affermato che la scoperta è avvenuta in un momento in cui la compagnia stava migliorando l'esplorazione interna di petrolio e gas. Wang ha dichiarato che in futuro saranno compiuti maggiori sforzi per individuare giacimenti petroliferi di medie e grandi dimensioni e più giacimenti di petrolio e gas in acque profonde, con l'obiettivo di garantire la sicurezza energetica della Cina. Cnooc è il più grande produttore di petrolio greggio e gas naturale offshore in Cina e le sue aree operative principali sono Bohai, il Mar Cinese Meridionale Occidentale, il Mar Cinese Meridionale Orientale e il Mar Cinese Orientale. Oltremare, la compagnia ha attività petrolifere e di gas in Asia, Africa, Nord America, Sud America, Oceania ed Europa. (Cip)