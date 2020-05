Business news: premier Li, Cina non inonderà l'economia di liquidità per stimolare ripresa post pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure della Cina per rilanciare la sua economia sono forti e mirate, e sosterranno la vita e il sostentamento delle persone: "Pechino non inonderà l'economia di liquidità". Lo ha dichiarato il primo ministro della Cina, Li Keqiang, in chiusura dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), il parlamento cinese. "Proprio come l'acqua è importante per la itticoltura, la liquidità sufficiente è importante per lo sviluppo economico. Ma una liquidità eccessiva indurrà problemi al mercato", ha detto Li, usando una metafora per descrivere coloro che approfittano di un momento di difficoltà generale per creare confusione a proprio vantaggio. Li ha promesso ulteriori 500 miliardi di yuan (69,8 miliardi di dollari) in tagli alle tasse per sostenere le imprese e la creazione di oltre nove milioni di nuovi posti di lavoro urbani, rispetto all'obiettivo dello scorso anno di undici milioni. (Cip)