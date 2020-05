Business news: Volkswagen acquista 50 per cento di Anhui Jianghuai Automobile in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen investe 2 miliardi di euro nella mobilità elettrica. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, commentando le ultime mosse di Volkswagen sul mercato cinese, principale acquirente delle auto elettriche prodotte dal gruppo. In particolare, Volkswagen ha annunciato che intende aumentare la propria partecipazione in Jac Motors. A tal fine, un miliardo di euro verrà speso per acquistare il 50 per cento di Anhui Jianghuai Automobile e per portare la quota in Jac Motors dal 50 al 75 per cento. Inoltre, per un miliardo di euro, Volkswagen acquisterà il 26 per cento di Guoxuan High-Tech, società cinese che produce batterie per autovetture alimentate a energia elettrica, divenendone il principale azionista. Si tratta del primo acquisto della proprietà diretta di un produttore di batterie cinese da parte di un investitore straniero. “Insieme a partner forti e affidabili, Volkswagen sta rafforzando la sua strategia di elettrificazione in Cina", ha dichiarato l'amministratore delegato Herbert Dies, che ha aggiunto: “Cpn la nostra partecipazione strategica in Guoxuan Hi-Tech stiamo promuovendo attivamente lo sviluppo delle celle per batterie in Cina”. (Geb)