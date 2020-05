Lazio: Vincenzi (Pd), da Cipe 250 milioni per edilizia residenziale pubblica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la pubblicazione sul Bur della Regione Lazio della delibera Cipe "che individua le proposte di intervento per i Programmi integrati di edilizia residenziale sociale, che saranno finanziate con risorse per 250 milioni di euro". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio. "Gli interventi avranno come obiettivo la ricostruzione, in alcuni casi la costruzione ex novo, l'acquisto, la riqualificazione e il recupero di edifici destinati ad edilizia pubblica. Nelle 15 proposte individuate -si legge nella nota- molte sono dell'Ater, con interventi a Roma, Velletri, Terracina, Viterbo e Tivoli, dove a Villa Adriana, con un finanziamento di circa 8 milioni di euro, il progetto prevede di ricavare 40 nuovi alloggi dal recupero di edifici già esistenti e dalla realizzazione di nuove costruzioni". Un'iniziativa importante per dare risposte concrete alla domanda sempre crescente di abitazioni popolari. "Ora gli enti individuati dalla delibera Cipe, come l'Ater -si legge nella nota di Vincenzi-, dovranno in breve tempo predisporre i progetti esecutivi, da autorizzare in via definitiva e da realizzare velocemente. Con queste ulteriori risorse nazionali, nella regione Lazio si sta avviando un grande piano di edilizia pubblica sostenibile -conclude la nota-, un progetto di rigenerazione urbana per sostenere il diritto alla casa e il miglioramento della vivibilità per i nostri cittadini".(Com)