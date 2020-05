Roma: Pianese (Coisp), attacchi a forze di polizia durante corteo perchè interfaccia Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni sociali che si stanno verificando in queste ore nelle principali città italiane, "sono il frutto di una gestione ritardata delle misure economiche promesse dal governo in questa fase 2". Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Gli scontri e le tensioni con le forze dell’ordine che si sono verificate soprattutto a Roma nel corso di una manifestazione - tra l’altro non autorizzata -, rappresentano un segnale chiaro della situazione in cui versano gran parte dei cittadini. Le donne e gli uomini in divisa, per tante persone in difficoltà, rappresentano la prima nonché l’unica interfaccia con lo Stato ed è per questo che molto spesso vengono aggrediti. La politica, in questa fase così delicata, dovrebbe dare delle risposte più concrete e immediate e non mandare al 'macello' chi ogni giorno è in prima linea per tutelare e difendere cittadini e Istituzioni”.(Rer)