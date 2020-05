Business news: India, un caso di coronavirus nello stabilimento di Maruti Suzuki di Manesar appena riaperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica nel paese, ha registrato un caso di positività al coronavirus nello stabilimento di Manesar, nello Stato dell’Haryana, dove la produzione è stata riavviata il 12 maggio, dopo un’interruzione di 40 giorni. Secondo un portavoce dell’azienda, un dipendente è risultato positivo il 22 maggio e sono in corso accertamenti su un possibile secondo caso; tutte le persone che hanno avuto contatti a rischio sono state messe in isolamento, secondo le procedure operative fissate dal governo, e non dovrebbero esserci ripercussioni sull’attività dell’impianto. Maruti Suzuki, nel frattempo, ha ripreso anche la produzione a Gurgaon, nello stesso Stato. Le due fabbriche hanno una capacità produttiva annua di 1,55 milioni di veicoli all’anno. (Inn)