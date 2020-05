Business news: Iran-Cina, commercio bilaterale in calo del 40 per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del commercio bilaterale tra Iran e Cina nel primo quadrimestre del 2020 ha toccato i 5,26 miliardi di dollari, segnando un calo del 40 per cento su base annua. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times". Nel primo quadrimestre del 2019, gli scambi avevano raggiunto il valore di 8,76 miliardi di dollari. Secondo le autorità doganali cinesi, le importazioni iraniane di merci cinesi hanno toccato il valore di 2,92 miliardi di dollari tra gennaio e aprile 2020 per una crescita del 3 per cento su base annua, mentre le esportazioni dalla Repubblica islamica verso la Repubblica popolare sono crollati del 61 per cento, assestandosi su un valore di 2,34 miliardi. A influenzare il calo nel valore degli scambi è stata soprattutto l'emergenza sanitaria, con il conseguente calo della domanda di greggio iraniano da parte di Pechino, per di più a un prezzo del barile abbassatosi drasticamente. (Res)