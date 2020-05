Business news: Italia-Thailandia, webinar su industria medica, sfide e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà il prossimo 4 giugno alle ore 11 il webinar “Covid-19 Challenge and Investment Support Measures for the Medical Industry in Thailand”, primo appuntamento di una serie di incontri digitali organizzati dal Boi - Thailand Board of Investment, in collaborazione con la Food and Drug Administration (Fda) di Bangkok. Lo riferisce un comunicato di Lazio@International, il portale regionale di servizio per l’internazionalizzazione delle imprese e la creazione di community all'interno del sistema economico del Lazio. Il webinar, che coinvolgerà 15 paesi, è finalizzato a offrire informazioni ed approfondimenti sulle misure di sostegno messe in campo dal paese a favore dell’industria medica su sfide e investimenti in tema Covid 19. L’iniziativa si propone anche di avviare una seconda fase per mettere in contatto, attraverso l’organizzazione di incontri one-to-one, tra imprese e startup del Lazio e il Boi thailandese. L’incontro sarà ospitato su piattaforma digitale il cui link verrà inviato alle imprese iscritte entro il 3 giugno. La partecipazione a questo seminario è gratuita ma, visto il numero limitato di accessi, la registrazione è obbligatoria. (Com)