Business news: India, crescita del 4,2 per cento nell’anno fiscale 2019-20, il tasso più basso da undici anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’India è aumentato del 4,2 per cento nell’anno fiscale 2019-20, che si è chiuso il 31 marzo, il tasso di crescita più basso da undici anni. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale, gennaio-marzo, è stato registrato un incremento del 3,1 per cento, contro il 5,7 per cento dello stesso periodo dell’esercizio precedente; il rallentamento è da attribuire alla pandemia di coronavirus. Il dato ufficiale è al di sotto della stima annuale del governo, del cinque per cento, comunque in rallentamento rispetto al 6,1 per cento del 2018-19. (Inn)