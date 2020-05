Business news: Cina potrebbe ridurre import prodotti agricoli in risposta a sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe ridurre le sue importazioni di prodotti agricoli dagli Stati Uniti se Washington reagisse in maniera decisa nei confronti di Pechino dopo l'approvazione del disegno di legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Lo riporta la stampa internazionale. Secondo quanto riferito, se Trump annuncia sanzioni severe contro Pechino, potrebbe deragliare l'accordo commerciale su cui i due paesi hanno lavorato per quasi due anni, poiché qualsiasi peggioramento delle relazioni potrebbe dissuadere gli importatori cinesi dall'acquistare beni agricoli statunitensi. Se le contromisure statunitensi fossero davvero pesanti, la Cina probabilmente ridurrà i suoi acquisti di prodotti statunitensi. Se le misure invece saranno lievi il commercio potrebbe non esserne influenzato. In base al primo accordo commerciale di "Fase uno" raggiunto a gennaio, la Cina si è impegnata ad acquistare ulteriori prodotti agricoli per un valore di 32 miliardi di dollari in due anni. I semi di soia sono stati i principali prodotti agricoli statunitensi spediti in Cina nel 2017, con carichi per un valore di 12 miliardi di dollari, e gli operatori economici si aspettano che la Cina intensifichi gli acquisti di carichi statunitensi di semi oleosi. "Le tensioni tra Stati Uniti e Cina indicano che le società private sono meno propense ad acquistare prodotti americani", ha affermato Darin Friedrichs, analista presso il broker Intl FCStone. "I semi di soia statunitensi non devono solo essere competitivi in termini di prezzi, ma devono essere competitivi anche in considerazione dei grandi rischi politici nei rapporti tra Stati Uniti e Cina", ha affermato Friedrichs. (Cip)