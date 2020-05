Regno Unito: governo, competizioni sportive riprendono dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha dato il via libera alla ripresa delle attività sportive agonistiche a partire dal primo giugno, compresa la massima serie del campionato di calcio: la Premier League. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il ministro della Cultura, per i media e lo sport britannico, Oliver Dowden, svelando alla stampa la Fase 3: "L'attesa è finita. Lo sport britannico dal vivo tornerà presto in ambienti sicuri e attentamente controllati", ha dichiarato Dowden chiarendo che sarà l’ippica il primo sport a ripartire ufficialmente a Newcastle lunedì prossimo. La Premier League dovrebbe invece riprendere il 17 giugno. Spetterà ora alle singole federazione fare le proprie valutazioni in merito ai profili di rischio. Oltre a garantire l'assenza di spettatori, le società sportive devono soddisfare anche molte altre condizioni affinché le competizioni possano svolgersi normalmente.(Rel)