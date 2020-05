Milano: manifestazione dei lavoratori dello spettacolo in piazza Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune centinaia di lavoratori dello spettacolo e della cultura hanno manifestato questo pomeriggio in piazza Duomo a Milano. Artisti lirici, attori e attrici di prosa, cantanti di musica leggera, deejay, animatori in villaggi turistici, sceneggiatori e registi, direttori d'orchestra, concertisti, mimi, ballerini, figuranti e scenografi sono solo alcune delle professioni che sono state ricordate ai microfoni della manifestazione. "Quasi tutti lavorano nella completa precarietà" precisano gli organizzatori durante alcuni interventi dove è stato anche ricordato il fatto di essersi " riuniti in un Coordinamento nazionale di realtà, collettivi e movimenti autonomi indipendenti, che si riconoscono negli art. 4, 9 e 33 della Costituzione Italiana, nella cultura etica del lavoro, nei suoi doveri e nei suoi diritti". In piazza alcuni di questi articoli erano ricordati in diversi cartelli alzati dai manifestanti. Tra le richieste "un reddito di continuità che traghetti il comparto culturale fino alla ripresa piena dei singoli settori e ne tuteli e garantisca l’esistenza, salvaguardando i rapporti di lavoro in atto, anche attraverso incontri politici e tecnici, quindi alla presenza di ministeri e Inps". Tra gli striscioni esposti in piazza uno di questi recitava proprio "la cultura non è intermittente". (Rem)