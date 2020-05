Coronavirus: Di Maio, quasi 90 mila i rimpatri, "grazie a chi crede nello Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 90 mila gli italiani rientrati nel nostro paese, un "grazie a voi che avete creduto nello Stato italiano". E' quanto scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in materia di rimpatri. "In sicurezza, nel rispetto delle regole - afferma -. Tra questi 90 mila italiani ci sono storie uniche. Genitori che hanno riabbracciato i propri figli, chi è riuscito a curarsi, chi a sottoporsi a delicate operazioni. Il lavoro del ministero degli Affari esteri è stato immenso. Grazie al nostro corpo diplomatico che ha sostenuto e aiutato i nostri connazionali. Silenziosamente - sottolinea -, spesso affrontando tante difficoltà burocratiche. Questa emergenza ci ha messo a dura prova, ma non abbiamo mai mollato. Non è stato facile ma nessuno ha mai pensato di rinunciare a fare il proprio lavoro: servire lo Stato. Sempre, con ogni mezzo, senza sosta, così come senza sosta continuiamo ad assistere gli italiani all’estero che hanno bisogno di rientrare. L’Italia - conclude - si rialzerà e ognuno di voi avrà contribuito a rendere grande il nostro paese". (Res)