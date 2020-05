Business news: Pechino si oppone a restrizioni di Washington per compagnie aeree cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è contraria a tutte le restrizioni imposte dagli Stati Uniti alle compagnie aeree cinesi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in riferimento alla richiesta del Dipartimento dei trasporti Usa ai vettori cinesi di comunicare entro il 27 maggio i propri orari e altri dettagli dei voli. Il portavoce, inoltre, ha affermato che le restrizioni ai voli imposte da Pechino hanno riguardato tutte le compagnie aeree allo stesso modo e che erano motivate dalla necessità di contenere i rischi legati alla pandemia di Covid-19. Per l'amministrazione del presidente Donald Trump, invece, la Cina sta danneggiando le compagnie aeree statunitensi impedendo loro di ripristinare i voli verso le sue destinazioni. Washington ha fatto riferimento, in particolare, a una comunicazione dello scorso marzo dell'Autorità per l'aviazione civile della Cina (Caac), che impedisce alle compagnie aeree della Repubblica Popolare di operare voli verso gli Usa in misura maggiore rispetto a quelli delle linee aeree statunitensi verso la Cina. (Cip)