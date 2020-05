Business news: Pechino si oppone alle ultime sanzioni Usa contro 33 entità cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone fermamente alle ultime sanzioni da parte degli Stati Uniti nei confronti di 33 società e istituzioni della Repubblica popolare cinese per presunti abusi dei diritti umani nei confronti degli uiguri e di altre minoranze nella regione occidentale dello Xinjiang. "Si tratta semplicemente di un affare interno della Cina", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. In particolare, le sanzioni colpiranno due entità, l'Istituto di scienza forense del ministero della Pubblica sicurezza cinese e la compagnia Aksu Huafu Textiles, accusate di "violazioni e abusi dei diritti umani". Altre sette aziende saranno sanzionate per aver rafforzato le attività di sorveglianza nello Xinjiang, con l'imposizione di restrizioni alle esportazioni negli Stati Uniti. Si tratta, scrive il dipartimento di Stato, di "nove entità che sono complici di violazioni e abusi dei diritti umani commessi nel quadro di una campagna di repressione, di detenzione arbitraria e di sorveglianza ad alta tecnologia contro la comunità uigura e kazaka e contro altre minoranze musulmane nella Regione autonoma uigura dello Xinjiang". Nella lista delle sanzioni sono poi state inserite altre 24 entità che hanno "sostenuto l'acquisizione di prodotti per le forze armate cinesi" e che sono specializzate, in particolare, in intelligenza artificiale e in tecnologie per il riconoscimento facciale. (Cip)