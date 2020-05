Business news: ministero Commercio Cina, tariffe sull'orzo australiano sono state "prudenti e contenute"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di imporre dazi antidumping sull'orzo australiano da parte della Cina è stata "prudente" e "contenuta". Lo ha dichiarato il ministro del Commercio cinese Zhong. "Abbiamo scoperto che l'Australia ha sovvenzionato il grano causando danni ai produttori locali", ha detto il ministro. L'Australia ha respinto l'accusa di dumping e la scorsa settimana il ministro del Commercio dell'Australia, Simon Birmingham, ha affermato: "La decisione della Cina ci preoccupa profondamente, perché sembra essere stata formulata senza una corretta comprensione dei fatti o delle prove". La Cina ha confermato che una tariffa dell'80,5 per cento verrà applicata alle esportazioni di orzo dall'Australia dopo la conclusione di un'inchiesta antidumping di 18 mesi. Zhong non ha fatto riferimento ad alcuna tensione nelle relazioni bilaterali e non ha indicato se sono in programma ulteriori misure. Invece, ha affermato che l'inchiesta sulle importazioni di orzo, iniziata 18 mesi fa, è stata un'azione legale. "Questa - ha precisato - è la prima indagine commerciale avviata dalla Cina contro le merci australiane dall'instaurazione di relazioni bilaterali". Nello stesso periodo, ha proseguito il ministro, l'Australia ha compiuto cento azioni contro i prodotti cinesi, tre delle quali sono iniziate proprio quest'anno. Secondo il ministro federale dell'Agricoltura australiano, David Littleproud, sarebbe una grande delusione se le tariffe fossero legate alla decisione di Canberra di chiedere un'indagine indipendente sulle origini del Covid-19. I due temi "sono separati", ha affermato Littleproud, sottolineando che gli australiani dovrebbero essere orgogliosi del fatto che il loro governo abbia avviato un processo diventata globale: la scorsa settimana, infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha adottato una risoluzione basata sulla richiesta dell'Australia. Riferendosi al contenzioso commerciale, il ministro ha spiegato che "il processo è iniziato 18 mesi fa, molto prima della pandemia di coronavirus". (Cip)