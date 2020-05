Coronavirus: Fontana, 100 giorni fa la nostra vita è cambiata, torneremo alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana scrive in un messaggio su Facebook: "Sono trascorsi 100 giorni da quella notte in cui la nostra vita è drammaticamente cambiata. Grazie alle competenze e alla caparbietà dei medici di Codogno, abbiamo scoperto un killer invisibile che silenzioso si stava diffondendo tra di noi, portando lutti indicibili e un immenso dolore nelle famiglie, nelle comunità, in tutti noi. Ma grazie alla tenacia, alla disciplina e alla determinazione dei lombardi siamo riusciti a ridimensionarlo. Abbiamo imparato tante lezioni e abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere. Ma, come sostengo dal primo giorno, uniti lo sconfiggeremo e torneremo alla normalità". (Com)