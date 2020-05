Business news: India, Fitch prevede contrazione economia del cinque per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia statunitense Fitch Ratings ha previsto per l’economia indiana una contrazione del cinque per cento nell’anno fiscale in corso, 2020-21, a causa del blocco delle attività produttive non essenziali imposto dal 25 marzo e previsto fino al 31 maggio per contenere l’epidemia di coronavirus. La previsione, contenuta nel rapporto “Global Economic Outlook” (Geo), è nettamente al di sotto della crescita dello 0,8 per cento stimata ad aprile. “L’India ha adottato una politica di lockdown molto rigorosa che si è protratta più di quanto previsto inizialmente e i dati sull’attività economica sono stati incredibilmente deboli”, ha spiegato l’agenzia. Fitch si aspetta una crescita del 3,9 nell’esercizio precedente, 2019-20, finito a marzo, e un rilancio nel prossimo, 2021-22, al 9,5 per cento. La correzione della stima per l’India rientra in una revisione generale: l’economia globale dovrebbe contrarsi del 4,6 per cento quest’anno, più del 3,9 precedentemente ipotizzato. (Inn)