Business news: Cina, possibile aumento voli internazionali se rischi pandemia restano sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac) ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione l'aumento dei voli internazionali nel caso in cui i rischi provenienti dalla pandemia di coronavirus rimanessero sotto controllo. Lo riferiscono i media cinesi. Da due mesi, la Caac ha drasticamente ridotto il numero di voli internazionali a causa delle preoccupazioni relative alle possibili infezioni portate dai passeggeri in arrivo. Il governo cinese ha lanciato la sua politica "Five One" alla fine di marzo nel tentativo di contenere l'epidemia, consentendo a una compagnia aerea di servire un paese, da una città cinese a una città straniera, con non più di un volo a settimana. Secondo quanto dichiarato al "Global Times" da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'aviazione cinese, non esiste ancora conferma ufficiale sulla ripresa dei voli internazionali. (Cip)