2 giugno: Meloni, palazzo Chigi ci nega deposizione corona d'alloro a Milite ignoto ma lo sappiamo dalla stampa

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma in una nota di apprendere "dalla stampa che sarebbe stata rigettata dalla presidenza del Consiglio dei ministri la nostra richiesta di deporre, insieme a Salvini e Tajani, una corona di alloro al Milite ignoto, al termine della manifestazione che abbiamo organizzato per il 2 giugno. Al di là delle ragioni del diniego, che non conosco", continua la parlamentare, "è normale che ai giornalisti venga comunicato prima che a noi? Questi i metodi di palazzo Chigi". (Com)